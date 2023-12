A căzut cu TIR-ul în albia pârâului Cârpa, lângă Orşova. A murit pe loc! Un grav accident de circulatie a avut loc in apropiere de Orsova! Un șofer de TIR din Turcia a murit in urma evenimentului rutier. Barbatul a pierdut controlul volanului și a cazut cu camionul de pe un pod. Cel mai probabil, șoferul a adormit la volan, conform Antena 3. Ce a anuntat Politia? ”Polițiști de […] The post A cazut cu TIR-ul in albia paraului Carpa, langa Orsova. A murit pe loc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in ziua de Craciun dupa ce a cazut de pe un pod cu un cap tractor. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anunțat astazi un accident in urma caruia un cap tractor a cazut de pe un pod, pe DN 6 Orsova – Caransebes. Circulatia a fost oprita pentru desfasurarea interventiei medicale.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta luni un accident in urma caruia un cap tractor a cazut de pe un pod, pe DN 6 Orsova – Caransebes. Circulatia este oprita pentru desfasurarea interventiei medicale, conducatorului auto fiindu-i aplicate manevre de resuscitare la fata locului, dar din pacate…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-o padure din Germania. Langa el era un pașaport romanesc, expirat. Se pare ca barbatul ar fi murit in 2019, noteaza Mediafax.Poliția a declarat pentru SWR ca, probabil, barbatul locuia in cort de ani de zile, intr-o padure din Uberlingen. Potrivit ofițerilor,…

- ”La data de 8 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Rovinari au fost sesizati prin apelul 112, de catre o femeie de 54 de ani, din orasul Rovinari, despre la faptul ca intr-o cariera miniera, din satul Pinoasa, ar fi avut loc un accident de munca. Din cercetarile efectuate de…

- O echipa Antena 3 CNN transmite chiar de la granița dintre Israel și Fașia Gaza. In urma cu cateva momente, jurnaliștii romani au fost la un pas de o tragedie.O racheta trasa de brigazile Hamas a cazut chiar la cațiva metri de jurnaliștii romani. Din fericire, intreaga echipa Antena 3 CNN…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea in cursul zilei dupa vacanta de vara, informeaza digi24.ro .

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea in cursul zilei dupa vacanta de vara, informeaza AFP. Ministerul de Interne turc a anuntat…