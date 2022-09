A căzut cu încărcătorul într-o groapă. Pompierii au intervenit de urgență Un barbat din Lugoj a trait, aseara, clipe de groaza dupa ce pe care-l conducea a cazut cu utilajul de construcții, un incarcator, intr-o groapa din Lugoj. Pompierii au fost alertați la 20,54 printr-un apel la 112 și imediat la fața locului a fost trimis un echipaj de descarcerare și o autospeciala de stingere. […] Articolul A cazut cu incarcatorul intr-o groapa. Pompierii au intervenit de urgența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

