Stiri pe aceeasi tema

- Seara de gala, ieri, la Festivalul de Teatru din Sibiu, cand șase noi artisti au fost distinsi cu stele pe "Aleea Celebritatilor". Turiștii aflati ieri in inima pitorescului oraș Sibiu, au descoperit din nou o atmosfera vibranta și plina de emoție.

- Cetatenii vor putea sa fie reprezentati de un avocat in relatia cu Starea civila, prin intermediul unei simple imputerniciri, prevede un proiect USR adoptat de Senat, in calitate de prin for sesizat, la finalul sesiunii parlamentare. CITESTE SI BREAKING NEWS Alina Gorghiu anunța o intalnire cu…

- Penultima zi de iunie ne-a adus caldura afara, dar și in suflete, prin talentul și grația artiștilor pe care am avut bucuria și privilegiul sa-i urmarim ieri la FITS pe strazi, in piețe sau in spații interioare de joc. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), aflat la cea de a 30-a sa…

- Victor Rebengiuc s-a retras din activitate, dupa o cariera de șapte decenii. Maestrul a spus adio, cand a urcat pe scena in piesa ”Tatal”, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Maestrul a spus ca sanatatea nu ii mai permite sa continue.”Nu mai merge! Trupul meu nu-mi mai permite, sanatatea…

- Primul weekend la FITS30 parca a trecut ca o clipa, insa ecourile sale inca pot fi auzite in oraș: azi dimineața, cațiva tineri stranși pe Balcescu fredonau „Bella Ciao”, piesa care s-a regasit in concertul susținut aseara de Mahala Rai Banda pe scena FITS din Piața Mare. Festivalul Internațional de…

- Raluca Turcan, partener al instituțiilor de cultura din Sibiu. ”Orașul a devenit un punct de intalnire al diversitații culturale și un loc in care tradiția se imbina cu inovația artistica” Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a evidențiat la deschiderea ediției 30 a Festivalul Internațional de Teatru…

- Ma intorc, in aceasta saptamana, la acest blog pentru a povesti despre ceea ce am vazut cu o zi in urma la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), aflat la cea de-a 30 ediție. Voi prelua, la final, cateva dintre recomandarile zilei – highlighturi pe care nu ar trebui sa le ratați.

- Dupa ce a participat in premiera la Festivalul Internațional „Theatre Olympics” din Ungaria, unde s-a bucurat de un succes unanim, spectacolul „Creatorul de teatru”, regizat de Alexandru Dabija va fi prezentat in prima zi a Festivalului Internațional de T