Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rechizitoriului, in perioada 23-30 decembrie 2009, pe cand era sefa a OCPI Iasi, Narciza Nedelcu ar fi avizat la plata, ilegal, mai multe facturi catre firmele SC Gauss SRL, SC Grup Cinci SRL, SC Topo Euro Cad SRL, SC Agentia de Cadastru si Topografie SRL si PFA Lipsa Stefan, in conditiile…

- Curtea de Apel Cluj a desfiintat, marti, sentinta data de Judecatoria Nasaud in dosarul in care primarul orasului-statiune Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a fost condamnat la un an de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru savarsirea infractiunii de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa respinga apelul formulat de o fosta administratoare a Asociației de Proprietari nr. 4 ”Mareșal Ion Antonescu”. In vara anului trecut, femeia a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare. Acesta este…

- Cerul s-a incruntat luni dupa-amiaza la Gherla și la puțin timp dupa ora 16, o ploaie zdravana a cazut peste oraș. Pe alocuri a cazut și grindina, cat bobul de mazare. Meteorologii au emis o avertizare cod galben, de ploi in averse care au putut atinge pe alocuri 20-25 l/mp, intensificari de scurta…

- Instanța suprema a respins marți recursul Inspecției Judiciare, care contestase decizia CSM din 24 iunie 2019. Atunci, Consiliul Superior al Magistraturii a respins actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de Laura Codruta Kovesi, acuzata ca nu a respectat confidentialitatea lucrarilor…

- Presedintele asociatiei ACS Volei Municipal Zalau, Vasile Cota si sotia sa, Daniela Cota, actionar in cadrul clubului, vor sta in arest la domiciliu pana in 25 iunie, Curtea de Apel desfiintand, miercuri, decizia de arestare preventiva luata de Tribunalul Salaj impotriva lor, intr-un dosar vizand…

- Proiectul imobliar al celor de la Liberty Technology Park SA pentru mai multe blocuri de locuințe și birouri pe o parcela de 4,5 hectare de pe fosta platforma industriala a iscat controverse in Comisia de Urbanism.

- Laura Codruta Kovesi a castigat, la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al DNA. Judecatorii CEDO sustin ca Romania a incalcat drepturile procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, prin revocarea acesteia din functie inainte de incheierea…