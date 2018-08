A căzut BEAT cu bicicleta la Novaci! La data de 8 august a.c., Poliția Orașului Novaci a fost sesizata prin apelul 112, cu privire la faptul ca in localitatea Sacelu, o persoana a cazut de pe bicicleta pe carosabil și a suferit mai multe leziuni. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa care a constatat ca un barbat de 58 de ani, din comuna Danești, in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe D.J. 665 C, Sacelu, s-a dezechilibrat și a cazut pe carosabil. In urma impactului, barbatul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale. De asemenea, acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

