A castigat zecii de mii de euro la Loto

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 au avut loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,72 milioane de lei (peste 349.200 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare…

- S-a aflat ca a fost caștigat marele premiu la ceea ce mulți considera a fi „jocul vedeta” al Loteriei Romane, Loto 6/49! E vorba despre un premiu in valoare de peste 1 milion de euro. Biletul norocos s-a jucat la Tulcea. Anunțul a venit de la Loteria Romana, dupa extragerile din 12 decembrie, cand din…

- Marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1 milion de euro a fost castigat duminica, biletul norocos fiind jucat la Tulcea si costand 120,50 de lei, transmite News.ro. ”S-a castigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1 milion de euro. Biletul norocos a fost jucat in Tulcea…

- Joi, 4 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 31 octombrie, Loteria Romana a acordat 33.515 de castiguri in valoare totala de peste 1,61 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 4 noiembrie 2021Loto 6…

- O franțuzoiaca stabilita in Haiti a revendidat, in urma cu citeva zile, marele premiu de 220 de milioane de euro de la extragerea din 16 octombrie, la loteria transnationala Euro Millions, potrivit loteriei franceze Francaise des Jeux (FDJ). Femeia planuiește acum o calatorie intr-o zona cu zapada,…

- Loteria Romana anunta, joi seara, ca s-a castigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49, respectiv 1,5 milioane de euro. Biletul castigator a fost jucat in Galati. ”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane…

- Bilet jucat la o agenție din Alba Iulia, caștigatorul categoriei Noroc Plus la extragerea din 17 noiembrie. Care este premiul Un bilet jucat la o agenție din Alba Iulia este caștigatorul categoriei Noroc Plus la Loteria Romana. Este vorba despre extragerea din 17 octombrie, cand s-a castigat premiul…

- Marele premiu la tragerea Noroc Plus a fost caștigat cu un bilet de la o agenție din Alba Iulia: Ce suma va incasa caștigatorul Marele premiu la tragerea Noroc Plus a fost caștigat cu un bilet de la o agenție din Alba Iulia: Ce suma va incasa caștigatorul La tragerea Noroc Plus de duminica, 17 octombrie,…