- Conform publicatiei Die Welt, presedintele american ar fi incercat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin impotriva coronavirus de la compania CureVac din Tubingen.Guvernul german ar fi facut eforturi pentru a impiedica aceasta operatiune si se pare ca ar fi si reusit. Trump a incercat sa-i convinga…

- Compania care se ocupa de imaginea și muzica trupei Beatles a caștigat 77 de milioane de dolari dupa ce i-a trimis in instanța pe cei care vand, produc și distribuie produse contrafacute, anunța Smart Radio, pastrand un loc special in playlist pentru piesele legendarei trupe britanice, anunța MEDIAFAX.Compania…

- Tag-urile automate cu incalcarea legii vor costa Facebook mai bine de jumatate de miliard de dolari intr-un singur stat american.In urma unui proces comun, Facebook este nevoit sa plateasca 550 milioane de dolari utilizatorilor sai din statul american Illinois. Compania americana a fost gasita…

- Romanca stabilita in America a inceput sa intre in contact cu vrajitoarele, tamaduitoarele si clarvazatorii in aprilie 2015, spunandu-le acestora ca isi doreste ca fostul ei sot sa sfarseasca tragic. In numai cinci luni, femeia cotizase deja sume impresionante, astfel incat a fost nevoita sa-si vanda…

- Samsung Display, o divizie a concernului sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd, va investi aproape 500 de milioane de dolari pentru a construi o noua fabrica in India, a anuntat presa, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Un oficial al companiei sud-coreene a declarat pentru Reuters ca se ia in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a fost invinsa fara drept de apel, joi, de sportiva din Belarus, Arina Sabalenka, cu scorul de 6-4, 6-2. Meciul a contat pentru sferturile de finala ale turneului WTA de la Adelaide ( Australia ), dotat cu premii totale de 848.000 de dolari. Sabalenka (12 WTA),…

- Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a anunțat ca va dona jumatate de milion de dolari pentru susținerea pompierilor și a asociațiilor pentru protecția animalelor afectate de incendiile din Australia, informeaza Hotnews."Ma doare inima cand vad cat de devastatoare sunt incendiile de vegetație pentru…

- Autoritatile din domeniul asigurarilor estimeaza ca nota de plata dupa incendiile din Australia se ridica - din septembrie anul trecut pana acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni, adica...