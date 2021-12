Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj leads the Liga I in football, after the 19th leg of the National Championship, the 2021-2022 edition, which took place Friday through Monday. Results FC U Craiova - FC Academica Clinceni 1-2 (1-1) FC Rapid Bucuresti - FC Arges 2-0 (2-0)FC UTA Arad - AFC Botosani…

- CFR Cluj leads in Liga I football ranking, after the 14th round, the matches of which took place from Friday to Monday. Results: AFC Botosani - FC Farul Constanta 0-2 (0-1) Universitatea Craiova - CS Mioveni 5-2 (3-2)FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 1-0 (0-0)CS Gaz…

- Formatia FC Buzau s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de echipa Dunarea Calarasi, scor 3-0, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Gaitan ’39, Ciobanu ’51 si Kanda ’79. Joi se mai disputa urmatoarele partide: U Craiova 1948 –…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a debutat vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș. Capul de afiș al rundei a fost meciul Dinamo – Rapid, 1-1. Meciul Farul Constanța – FCSB a fost AMANAT . Iata rezultatele inregistrate Etapa a 13-a Vineri, 22 octombrie Ora 17.30 FC U Craiova 1948…

- CFR Cluj leads in Football Liga I after the 12th round whose matches took place from Friday till Monday. Here are the outcomes: CS Gaz Metan Medias - FC Dinamo Bucharest 2-1 (2-0)ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Voluntari 1-2 (0-1)FCSB - CS Mioveni 3-0 (0-0)FC Arges - FC Farul Constanta…

- CFR Cluj is at the top of the standings in Liga I, Romania's top flight in association football, after the 11th fixture of the 2021-2022 season, which took place Friday through Monday. Results: CS Mioveni - FC Arges 0-0 AFC Chindia Targoviste - FCSB 0-1 (0-0)FC Dinamo…

- Meciurile din șaisprezecimile Cupei României au continuat miercuri cu victoria lui FC Buzau în fața codașei Ligii 1, Academica Clinceni, chiar la debutul pe banca al lui Ionuț Chirila. Gaz Metan Mediaș, în schimb, și-a respectat statutul de prim divizionara și a trecut de Concordia…