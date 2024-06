Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ATP Jannik Sinner, 22 de ani, s-a impus in turneul ATP 500 de la Halle, 7-6 (8), 7-6 (2) in finala cu Hubert Hurkacz, in ziua in care prietena lui, Anna Kalinskaya, 25 de ani, # 24 WTA, ceda dramatic la Berlin in ultimul act. Anna Kalinskaya și Jannik Sinner au fost aproape sa repete ceea ce…

- Handbalistele echipei naționale de tineret au obținut miercuri un prim rezultat pozitiv la Campionatul Mondial ce are loc in Macedonia, la Skopje. Romania a invins Brazilia cu 26-25 (13-13), in primul meci al grupei A. Urmatoarea partida se joaca joi, in compania Iranului.

- Timp de 4 zile, in perioada 24-28 mai, la Vlora a avut loc a XVI-a ediție a festivalului “Aulona Folk Festival.” La sfarșitul concursului, Ansamblul Folcloric “Romanașul” al UTCN a reușit sa caștige marele concurs.Ansambluri folclorice din peste 10 țari au participat la concursul organizat in Albania.…

- Echipa saudita Al-Hilal a castigat vineri seara Cupa Regelui, dupa ce a invins la lovituri de departajare, scor 5-4, formatia lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Lusitanul a ratat castigarea primului sau trofeu in Arabia Saudita, informeaza news.ro.

- Prim-divizionara de baschet SCM Timisoara s-a impus in meciul 4 al seriei de evitare a retrogradarii la Ploiesti, dupa o repriza de prelungiri, 87-85 si va continua in elita asa cum a facut-o in ultimele patru decenii. Partida a fost extrem de echilibrata, a avut parte si de spectacol si de suspans…

- Organizatorii Mutua Madrid Open au anuntat, miercuri, ca i-au acordat un wild card Simonei Halep, fost lider WTA care a revenit recent in circuit, dupa ce TAS i-a redus la noua luni suspendarea, potrivit news.ro Alaturi de Halep, au primit wild carduri si Caroline Wozniacki pe tabloul feminin si…

- Jannik Sinner a castigat duminica turneul Miami Open, invingandu-l in finala pe Grigor Dimitrov, scor 6-3, 6-1, potrivit news.ro Pentru italian este al doilea titlu Masters 1000, dupa cel cucerit la Toronto in 2023.Este deja al treilea sau titlu in 2024, dupa ce a castigat Australian Open…