Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea se intreaba cum arata modelul caruia i s-a dus vestea pe internet ca a facut 1.2 milioane de dolari pe OnlyFans in doar 6 ore. Intre timp a caștigat 50 de milioane de dolari și a doborat toate recordurile site-ului respectiv, destinat adulților. Bhad Bhabie din SUA, pe numele ei real Danielle…

- Juliette Lamour, in varsta de 18 ani, a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, informeaza News.ro, care citeaza BBC. „Plangeam – lacrimi de bucurie – desigur”, a spus Juliette Lamour, vineri, la Ontario…

- Juliette Lamour, in varsta de 18 ani, a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, informeaza News.ro, care citeaza BBC. „Plangeam – lacrimi de bucurie – desigur”, a spus Juliette Lamour, vineri, la Ontario…

- La doar 18 ani, Juliette Lamour a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, astfel ca a apelat imediat la un consilier financiar, adica la tatal ei Kevin, scrie BBC. Ea a devenit cel mai tanar canadian care…

- Starul OnlyFans, Bhad Bhabie, care a caștigat 1 milion de lire sterline in șase ore de la inregistrarea pe site. Ea a spus ca abonații care așteptau ca ea sa implineasca 18 ani ar trebui sa fie inchiși. Tanara, care acum are 19 ani, a devenit cel mai rapid creator OnlyFans care a caștigat 1 milion de…

- "Avatar: The Way of Water", filmul regizat de James Cameron, a continuat sa domine box office-ul in weekendul de Anul Nou. "Avatar: Calea apei" a adus venituri de 63,4 milioane de dolari pe plan intern in weekendul de Anul Nou si este de asteptat sa genereze 82,4 milioane de dolari in timpul vacantei…

- Gazduirea Cupei Mondiale la fotbal nu a fost doar o ocazie ca Qatarul sa se promoveze, ci a adus și o atenție sporita asupra problemelor statului in privința drepturilor omului. Pentru a face fața controverselor, autoritațile au cheltuit milioane de dolari pentru a primi sprijinul unor celebritați,…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 12,53 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro) la tragerea care va avea loc joi, 8 decembrie, in timp ce la Noroc este in joc o suma in valoare de 4,68 milioane de lei (peste 949.400 de euro), informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres. Conform…