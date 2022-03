Stiri pe aceeasi tema

- O ieseanca ce-si rupsese mana alunecand pe podeaua unui supermarket a castigat definitiv lupta cu lantul de magazine. Kaufland a fost obligata de judecatorii ieseni sa-i achite femeii 15.000 de lei, ca despagubiri. Suma acordata de magistrati este situata intre pretentiile iesencei si oferta maxima…

- In plin razboi, justitia ucraineana merge mai departe. Un moldovean cu dubla cetatenie este cautat de autoritatile din tara vecina pentru executarea unei pedepse cu inchisoare. Sergiu Cebotaru a fost condamnat in 2016 de magistratii Judecatoriei Mohyliv-Podilsky din regiunea Vinnita la 5 ani de inchisoare…

- Curtea de Apel Ploiesti a redus, luni, pedeapsa aplicata de Tribunalul Buzau femeii care, in luna august 2020, a lovit intentionat cu masina un politist pe motocicleta care o urmarea, incidentul avand loc la iesirea din municipiul Buzau spre Ploiesti, informeaza Agerpres . Conform portalului instantelor…

- Daca ați fost implicat intr-un accident de mașina, șansele sunt ca ați suferit unele rani pentru care ați avut nevoie de ingrijiri medicale destul de substanțiale. Totuși, ranile par minore in comparație cu durerea intensa pe care o simțiți. Este absolut firesc sa credeți ca aveți dreptul de a fi despagubit,…

- Curtea de Apel București a admis in parte acțiunea Asociației Civice Stop Discriminarii Cetațenilor și a reclamantului Dan Bazavan, dupa ce acesta a mers in instanța pentru ca Uniunea Naționala a Barourilor din Romania nu l-a primit la examen, in 2021, pentru ca nu era vaccinat și a refuzat testarea,…

- Fostul prefect de Galati, Panaitescu Gabriel Aurelian, numit la propunerea USR si inlocuit in urma schimbarii Guvernului, a fost repus in functie dupa ce Curtea de Apel a suspendat hotararea Executivului prin care a fost revocat, in luna septembrie a anului trecut.

- Unul din prefecții USR demiși de Guvernul Cițu a caștigat in instanța procesul, anunța luni presa locala. Cazul ar putea reprezenta un precedent pentru prefecții care sunt eliberați din funcție. Fostul prefect al Galatiului, Gabriel-Aurelian Panaitescu, a atacat in contencios administrativ…