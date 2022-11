Stiri pe aceeasi tema

- Yassine Bounou (31 de ani) a facut incalzirea, a ieșit de la vestiare alaturi de colegi și a cantat imnul Marocului inaintea victoriei 2-0 cu Belgia, din grupa F a Campionatului Mondial. Portarul celor de la Sevilla a disparut insa din poarta inainte ca meciul sa inceapa, din cauza unei presupuse probleme…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a scris istorie la Campionatul Mondial din Qatar. Starul portughez a marcat un gol in victoria nationalei sale contra Ghanei, scor 3-2, si a devenit astfel primul fotbalist din istorie care marcheaza la cinci editii ale Cupei Mondiale.Dupa meci, pe rețelele sociale au aparut…

- Intr-un gest pe care unii l-ar considera sinucigaș, jucatorii naționalei de fotbal a Iranului au refuzat sa cante imnul țarii inaintea meciului cu Anglia. Mai mult, capitanul echipei, Ehsan Hajsafi, a declarat ca reprezentativa este alaturi de protestatari și ca ii susțin. Intr-un apartent gest de sprijinire…

- In semn de protest fața de regimul de la Teheran, jucatorii naționalei Iranului au refuzat sa cante imnul țarii in deschiderea primului lor meci de la mondialul din Qatar. Din public, miile de fani au fluierat și au huiduit.

- Anglia și Iran se intalnesc in prima etapa din grupele Campionatului Mondial, in grupa B. Partida este programata de la ora 15.00 și va fi transmisa in direct de TVR 1, dar va putea fi urmarita și pe www.playtech.ro și www.playsport.ro. In prima partida de la acest turneu final, Ecuador a invins Qatar…

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Selecționerul Tite (61 de ani) a anunțat componența finala a lotului Braziliei pentru Campionatul Mondial din Qatar. Brazilia face parte din grupa G a Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Serbia, Elveția și Camerun. Brazilia tanjește la trofeul suprem din anul 2002, de la generația condusa de…