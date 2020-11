Stiri pe aceeasi tema

- Daria Pintilie are 15 ani și a venit din Piatra Neamț pentru a incanta juriul de la „X Factor” cu talentul sau. Adolescenta pasionata de muzica i-a adus aminte Loredanei de propriile inceputuri in cariera.

- O romanca stabilita in Italia, care a avut ocazia sa cante și pentru parinții lui Ștefan Banica, ii incanta in aceasta seara pe jurați! X Factor se vede in porție dubla, in fiecare joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1.

- In seara de vineri, 13 noiembrie, scena X Factor a avut parte de inca un concurent care are in familie un artist celebru autohton. Este vorba de Ilinca Dinu, de doar 14 ani, care le-a marturisit juratilor ulterior ca nasa ei de botez este nimeni alta decat Angela Similea.

- Ultimele momente din degustarile pe nevazute ale acestuisezon Chefi la cutite s-au incheiat aseara la Antena 1 cu un adevarat show.Jurata X Factor, Loredana, a facut spectacol la Chefi la cutite cu o reteta demancare ayurvedica, descoperita in India si i-a incantat pe chefi, dar si petelespectatori…

- Trei noi concurenți și-au deschis calea spre Bootcamp, seara trecuta, intr-o noua ediție X Factor, la Antena 1! Arthur Horeanu, Melania Cuc și italianca Sonia Mosca i-au emoționat pe cei patru jurați și le-au furat nu doar inimile, ci și voturile.

- "Imi place sa cant asa cum pot, prin semne si prin suflet", a spus tanara. Jeni a interpretat melodia “Cuvinte”, de la Crush și Alexandra Ungureanu. “Vocea mea interioara nu poate fi oprita!”, a spus ea, dupa ce a terminat de cantat. Cuvintele pe care le-a adresat juriului au fost afisate…

- Inca de la intrarea in scena, Florin Ristei i-a remarcat chitara. Adrian a dezvaluit faptul ca instrumentul este ales de bunicul lui, care a fost artist, dar si ca in familia lui exista artisti cunoscuti. Concurentul a refuzat sa spuna despre cine este vorba pana dupa jurizare. Dupa ce a primit patru…

- Sezonul X Factor cu numarul 9, care va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, este o mult așteptata gura de oxigen pentru toți artiștii, este de parere juratul Ștefan Banica, el insuși simțind lipsa scenei in acest an.