- Accident la 69 de ani: Beat și fara RCA la mașina, s-a izbit intr-un cap de pod la Radauți Prut Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 7 Darabani au fost sesizați la data de 25 februarie 2023, prin apel 122, cu privire la faptul ca pe drumul public, din comuna Radauți Prut, s-a produs un…

- Eveniment Urmarire in toiul nopții, de la Conțești la Cervenia / Un barbat din Giurgiu s-a rasturnat cu mașina in timp ce fugea de polițiști februarie 20, 2023 11:14 Duminica noaptea, ora 03:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 13 Smardioasa in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor…

- Un șofer nu a oprit la semnalele politistilor, iar apoi s-a rasturnat cu mașina, polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au efectuat semnal pentru oprirea unui autoturism condus de un barbat, in varsta de 21 ani, din Crovu, care nu a oprit și și-a continuat deplasarea. Ulterior,…

- Un baiat de 18 ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a furat masina unei femei, a condus-o desi nu are permis, iar apoi a alimentat la o statie peco fara a plati carburantul, a transmis IPJ Botoșani, citat de News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Hlipiceni au…

- Vineri seara, in jurul orei 21:00, polițiștii orașului Faget au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs pe DC 103, intre localitațile Groși și Zorani, din județul Timiș. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe…

- Accident la beție. Un tanar din comuna Mihai Eminescu, fara permis, s-a urcat la volan și a distrus mașina Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au fost sesizați cu privire la faptul ca in comuna Mihai Eminescu s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale,…

- Marți dimineața, in jurul orei 05.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Botiza a avut loc un accident rutier soldat cu mai multe victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 20 de ani din Sapanța,…

- Politistii botosaneni au folosit armamentul din dotare pentru a bloca un sofer care a nu oprit la semnal. Tanarul aflat la volan are 18 ani și nu deține permis de conducere, informeaza News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Botosani au facut, sambata, pe drumul comunal DC 56A,…