Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si-a intarit sistemul imunitar si a dat jos cateva kilograme bune pur si simplu consumand kefir timp de 30 de zile.„La numai o saptamana de cand am inceput sa beau kefir, am inceput sa ma simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, si am inceput sa ma simt mult mai energizata. Dupa…

- O femeie si-a intarit sistemul imunitar si a dat jos cateva kilograme bune pur si simplu consumand kefir timp de 30 de zile.„La numai o saptamana de cand am inceput sa beau kefir, am inceput sa ma simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, si am inceput sa ma simt mult mai energizata. Dupa…

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, si va putea fi eliminat…

- Adevarul prezinta cititorilor sai pe final de an o complexa si obiectiva lucrare ce se concentreaza pe omul si persoana de stat care a fost Ion Antonescu in perioada cea mai semnificativa a vietii sale: „Maresalul Antonescu in fata istoriei“, volumele 1-2, sub semnatura cunoscutului istoric Gheorghe…

- O echipa de cercetatori de la Northwestern University, SUA, a dezvoltat o noua terapie injectabila bazata pe nanofibre care a permis unui grup de șoareci paralizați sa-și recapete capacitatea de a merge. Folosind „molecule dansatoare” specialiștii au reparat cu succes leziunile grave ale maduvei spinarii…

- Pandemia a dat complet peste cap sistemul de invatamant. Toata lumea are o propunere sau o nemultumire, sentimentul dezorganizarii fiind prezent la toate nivelurile. Mai nou, elevii cer Ministerului Educatiei sa elimine tezele pe motiv ca acestea sunt „inutile” si pun o presiune in plus pe scolari dupa…

- Elevii din mai bine de jumatate din scolile din tara au revenit de astazi fizic la scoala, dupa o vacanta fortata de doua saptamani. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat duminica, 7 noiembrie, ca 67,79 din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie…

- Un nou anunț vine acum de la Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit specialiștilor, in urmatoarele patru saptamani, frigul și ploile vor pune stapanire pe mai multe regiuni din țara.