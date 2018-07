Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica a suferit un accident grav, in care medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire. S-a intamplat in urma cu 15 ani, iar jurnalista a vorbit acum despre momentele de cumpana din viața sa. Mara se intorsese din Irak, iar accidentul s-a produs la numai 50 de metri de casa ei. Aceasta a dezvaluit…

- Un barbat din Vaslui a fost ințepat de viespi, in timp ce punea o scrisoare in cutia poștala. Cutia era amplasata chiar in fața Spitalului de Urgența, iar acolo era un roi de viespi. Imediat dupa incident, omul spune ca a sunat la cinci instituții ale statului, dar nimeni nu a vrut sa-l ajute pentru…

- Psihologul Hanibal Dumitrascu a ajuns de urgenta la spital, in aceasta dupa amiaza dupa ce i s a facut rau pe strada, informeaza RomaniaTV.net. Hanibal Dumitrascu a fost dus de urgenta la Spitalul Universitar, acolo unde va fi supus unor investigatii medicale. Medicii urmeaza sa decida daca va fi nevoie…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au amendat cu 5.000 de lei, saptamana trecuta, o persoana fizica care a refuzat sa completeze fisa de identificare in timpul unui control efectuat la o spalatorie auto din municipiul Targu-Jiu. In timpul incidentului,…

- O echipa pirotehnica s a deplasat duminica la groapa de gunoi din localitatea Cristian, unde un sibian a gasit o bomba de aviatie, neexplodata, de 150 de kilograme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta citat de Agerpres.ro Pirotehnistii intervin pentru asanarea teritoriului. Bomba urmeaza…

- Romanii care s-au imbarcat in zborul 2514 spre Madrid au trait clipe de coșmar in aer. Aeronova in care se aflau a afost nevoita sa aterizeze de urgența la Pisa. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Decizia pilotului de a ateriza de urgența a venit dupa ce […] The…

- Cu un scor de 2-1, Majda a caștigat duelul, iar adversara ei, Deea Maxer, a parasit emisiunea „Ferma Vedetelor”. Citește și: Medicii au intervenit de urgența la „Ferma Vedetelor”! Concurentele au avut nevoie de ingrijiri in timpul duelului: „Simțeam ca imi plesnesc venele in cap” „Deea a fost foarte…

- Majda Aboulumosha și Deea Mexer au intrat la duel, dar imediat dupa prima proba, prezentatoarea de la „Ferma Vedetelor” a chemat imediat medicii. Atat actrița de ciocolata, cat și artista au inceput sa planga. Majda Aboulumosha și-a folosit foarte mult piciorul accidentat in timpul primei probe, iar…