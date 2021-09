A avut și Turcan o dată dreptate A avut și Turcan o data dreptate. Sau, ma rog, aproape. Ironizata pentru afirmațiile sale din ultimele luni, Raluca Turcan mai face și afirmații cu un pic de adevar. Sau, aproape. Zilele trecute, liberala facea o declarație care devenea virala dar care, in lumina noilor evoluții din lumea politica, pare un fel de premoniție. „Statul se zdrobește“, spunea Ministrul muncii si protectiei sociale. Nu a fost despre stat, ci despre coaliție, dar, lucrurile nu sunt departe. Ia, priviți: The post A avut și Turcan o data dreptate appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- ”De maine incepe controlul ANRE cu Protectia Consumatorului la toti furnizorii de gaze. Lucrurile sunt foarte simple (…) nu aveau voie sa mareasca pretul pentru ca in mai au anuntat oferta de 1 iulie. Compania respectiva a anuntat pretul, cu pret fix pe un an de zile. Daca tu modifici pretul si ai anuntat…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa. Ministerul Muncii a anuntat patronatele si sindicatele…

- „Avem un proiect de lege pentru reforma Procuraturii. Vom merge in Parlament cu inițiativele legislative cat mai curand”, a declarat Gavrilița in cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, transmite Cotidianul.md. Intrebata daca va solicita o intrevedere cu procurorul general, Alexandr Stoianoglo,…

- Sibiu, 19 iul /Agerpres/ - Trei candidati s-au inscris in cursa pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Sibiu, printre ei numarandu-se actualul presedinte, ministrul Muncii, Raluca Turcan, secretarul general al organizatiei, deputatul Constantin Sovaiala, si Ciprian Faraon, a precizat…

- Sistemul public de pensii, cel de salarizare si cel de asistenta sociala sunt trei sisteme pentru care se poate spune, la 30 de ani de la Revolutie, ca statul a facut prea putin, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem la 30 de ani de la Revolutie si, daca te uiti la cel putin…

- Sistemul public de pensii, cel de salarizare si cel de asistenta sociala sunt trei sisteme pentru care se poate spune, la 30 de ani de la Revolutie, ca statul a facut prea putin, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem la 30 de ani de la Revolutie si, daca te uiti la cel putin 3…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anuntat sambata ca anul viitor se va aplica ctuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor.