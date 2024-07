A avut loc slujba de târnosire a bisericii din parohia Reciu, protopopiatul Sebeș In Duminica a V-a dupa Rusalii, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credincioșilor din parohia Reciu, protopopiatul Sebeș. Intaistatatorul Eparhiei noastre, inconjurat de un sobor de clerici, a savarșit slujba de tarnosire a bisericii cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”. In continuare, Arhipastorul nostru a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura. La final, parintele paroh Ioan Burja a fost hirotesit intru iconom-stavrofor, in semn de apreciere pentru activitatea pastorala și administrativa… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

