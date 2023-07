Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Spaniei, Pedro Sanchez, a anuntat ca a sosit la Kiev, sambata dimineata, pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in prima zi a exercitarii presedintiei rotative a Uniunii Europene de catre tara sa, scrie digi24.ro.

- Spania preia presedintia UE, sambata. Spania preia presedintia UE intr-o perioada in care situatia este tulbure in tara, in iulie urmand sa aiba loc si alegeri la nivel national. Cu toate acestea, premierul spaniol Pedro Sanchez a dat asigurari ca alegerile parlamentare anticipate de la sfarsitul lunii…

- Comisia Europeana le-a cerut marti statelor UE o contributie suplimentara de 50 de miliarde de euro la bugetul multianual al blocului comunitar pana in anul 2027, relateaza AFP. „Propunem o rezerva financiara pentru urmatorii patru ani de 50 de miliarde de euro. Aceasta include deopotriva imprumuturi…

- Patru asociatii ale judecatorilor si procurorilor au transmis o scrisoare deschisa presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si comisarului pentru Justitie, Didier Reynders, in care le solicita sa intervina pentru suspendarea imediata a „reformei” pensiilor speciale, acuzand Comisia Europeana…

- Moldova și UE a semnat astazi un nou acord de liberalizare a tarifelor de roaming. Anunțul a fost facut de șeful statului, Maia Sandu, care susține o conferința de presa alaturi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Decizia guvernelor de a inchide economiile in timpul pandemiei de covid-19, iar apoi cel mai mare șoc energetic din ultimii 50 de ani, cauzat de sancțiunile impuse Rusiei, au facut ca statele UE sa ajunga la deficite foarte mari, o situație asemanatoare cu cea de dupa criza financiara din 2008. Ca și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marti in vizita la Kiev, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”,…