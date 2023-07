A avut loc Comisia de dialog social Pe ordinea de zi a ședinței condusa de prefectul Claudia au fost cuprinse urmatoarele aspecte: Promovarea și consolidarea dialogului social la nivel teritorial privind minoritațile imigrante – fiind dezbatuta situația cetațenilor/imigranților ucraineni. In cadrul ședinței au avut loc urmatoarele informari din partea Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița:Potrivit informarii, la data de 17.07.2023, pe teritoriul județului [...] Articolul A avut loc Comisia de dialog social a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

