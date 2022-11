Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ieseni au decis sa emita mandate de arestare pe numele a 11 persoane implicate in dosarul imprumuturilor cu dobanzi de pana la 400 la suta, in timp ce alte doua persoane au fost puse sub arest la domiciliu. Interlopul Adrian Corduneanu si sotia acestuia au fost plasati sub control judiciar.…

- Biroul de Informare și Relații Publice ar DNA a emis un punt de vedere in ce privește prescripția raspunderii penale in mai multe dosare in care sunt inculpați politicieni, fosți primari, miniștri sau oameni de afaceri celebri, ca urmare a deciziilor CCR și ale Inaltei Curți de casație și Justiție.…

- Descinderea de ieri a procurorilor DNA la sediul central al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a generat o panica fara precedent, iar reacțiile controversatului președinte Horia Constantinescu sunt de-a dreptul incredibile. ”Hai sa-l susținem pe Paul” Președintele ANPC Horia…

- Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., in calitate de actionar unic al Crucea Wind Farm S.A., cu sediul in municipiul Constanta, ca urmare a convocarii Adunarii Generale a Actionarilor Crucea Wind Farm S.A. s a intrunit statutar in sedinta Adunarii Generale…

- In vederea evaluarii manageriale a activitatii Tribunalului Alba si a personalului instantei, precum si pentru identificarea punctelor vulnerabile si implementarea unor solutii administrative concrete, de imbunatatire a functionarii instantei si a calitatii serviciilor oferite, Tribunalul Alba…

- Sub coordonarea unui procuror al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism, ieri, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese apartinand SC NIS Petrol, in Bucuresti si Timisoara, potrivit digi.roOficial de la DIICOT Urmare a interesului manifestat de catre reprezentantii…

- Ancheta vizeaza modul in care Primaria orasului a efectuat plati de 35 milioane lei pentru lucrari de apa si canalizare care nu au fost executate in realitate, potrivit unor surse.„Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat…

- Urmare a comunicatului din data de 06.04.2022, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa comunice urmatoarele: Prin rechizitoriul din data de 10.08.2022, procurorii din Iași au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 6 inculpati (5 in stare de arest preventiv și unul sub control…