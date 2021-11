Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva Covid-19 va fi obligatoriu pentru minorii din Costa Rica, alaturandu-se unei liste de alte injectii care protejeaza impotriva virusilor precum varicela si poliomielita, informeaza DPA.

- O adolescenta de 17 ani, din Gugesti, județul Vrancea, care a nascut luna trecuta, a fost trimisa in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi in urma unor complicatii dupa ce aceasta a fost depistata pozitiva la infectia cu virusul SARS-CoV-2. „Tanara a nascut luna trecuta, prin cezariana,…

- Medicii spun ca mama nu era vaccinata, asa cum se intampla cu circa 90% dintre cazurile care ajung la maternitate. In ultimele zile, la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi au fost internati la Sectia de Terapie Intensiva sapte copii.

- Doi copii cu COVID-19, intubati, sunt internati joi in sectia de ATI a Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitala: un bebelus de 15 zile si de o fata de 15 ani care are obezitate. In total, in unitatea sanitara sunt internati 27 de copii care sufera de COVID-19. Doi adolescenti de 14 ani sunt internati…

- Alte 3 decese se incadreaza la categoria de varsta 30-39 ani, 13 la categoria de varsta 40-49 ani, 21 de decese se incadreaza la categoria de varsta 50-59 ani, 84 la categoria de varsta 60-69 ani, 83 la categoria de varsta 70-79 ani și 77 la categoria de varsta peste 80 ani.Potrivit GCS, 231 dintre…

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Peste 11.000 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultima zi, reprezentand un record absolut de la inceputul pandemiei. Au fost raportate și 208 decese, iar 306 copii sunt internați. BULETIN DE PRESA 28 septembrie…

- Vineri, in spitalele din Romania erau internați cu COVID 180 de copii, dintre care 14 la terapie intensiva, conform datelor oficiale transmise de autoritați. Topul județelor dupa noua raportare de cazuri COVID-19. București, Timiș și Iași conduc detașat / ​GRAFIC Rata de infectare la nivel național…

- Se fac noi teste pe copii pentru extinderea varstei de la care poate fi administrat vaccinul anti-Covid. Agentia pentru medicamente din SUA a aprobat definitiv luna trecuta utilizarea vaccinului Pfizer pentru persoane peste 16 ani, dupa o monitorizare a subiectilor timp de 6 luni.