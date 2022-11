Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading SPECIAL. Radiografie dura: 72% din țarile Mondialului in fotbalul romanesc, dar niciun jucator la turneul final! Ce campionate trimit cei mai mulți fotbaliști in Qatar at Info real.

- Cu garantiile de stat oferite prin Programul IMM INVEST PLUS, obtinerea unui credit va fi un demers simplu care se va realiza la solicitarea bancii, pe baza aceleiasi documentatii depuse pentru aprobarea creditului, care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate si posibilitatea de achitare a…

- Vinicius și Rodrygo, atacanții lui Real Madrid, protesteaza dupa ce au fost loviți de fundașii lui Cadiz. „VAR? Nici nu știu de ce mai e acolo. O rușine!”, a declarat Rodrygo. „Los Blancos” au invins cu 2-1 in LaLiga. Doi internaționali brazilieni, Vinicius și Rodrygo, parte din lotul lui Tite la Campionatul…

- Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei la alegerile din 2024, a anuntat vineri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. „Nu stiu cine o sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Eu personal nu stiu acest lucru. In schimb stiu cu certitudine un lucru – Gabriela…

- Cupa Mondiala din Qatar va reprezenta o sansa pentru tarile din Golf sa puna punct anumitor "prejudecati" si sa se prezinte "cu o imagine diferita", a declarat, joi, presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, informeaza AFP.

- Diogo Jota (25 de ani), atacantul portughez, a suferit o ruptura musculara la Liverpool și nu va mai juca in acest an. Pierdere pentru Portugalia la turneul final care incepe peste o luna. Cu doar o luna inainte de primul meci al Mondialului, selecționerul portughez Fernando Santos a primit o veste…

- Cuvantul cel mai des folosit anul acesta, fara sa ințelegem ce inseamna? Trebuie sa fie „metaverse”. Un concept despre care nimeni nu a ințeles mare lucru, metaversele sunt, practic, universuri 3D, de realitate augmentata, in care oamenii investesc o tona de bani. Vorbim de miliarde de lire sterline.…

- Dupa ce Andreea Balan l-a acuzat pe George Burcea ca a venit beat sa iși ia fetițele, actorul reacționeaza. Cantareața nu se oprește aici și susține ca fostul ei soț nu respecta programul de vizita și iși vede copiii foarte rar.George Burcea a tacut dupa ce Andreea Balan a spus ca a venit sub influența…