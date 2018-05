Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti s au pronuntat definitiv in apelul dosarului in care George Karam si Constantin Pavel au fost condamnati in prima instanta de magistratii Judecatoriei Sector 4 Bucuresti. Cei doi au fost trimisi in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Judecatoria Aiud a admis vineri cererea de liberare conditionata a omului de afaceri Ilie Carabulea condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica. "Dispune liberarea conditionata a condamnatului C.I. de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.…

- Judecatorii din Tribunalul Ialomita vor analiza pe data de 10 aprilie masura preventiva dispusa in dosarul in care trei politisti din Biroul de Politie Autostrada A2 Bucuresti Constanta sunt suspectati ca primeau spaga de la soferi. Oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea fi atacata la…

- O noua veste proasta pentru fratii Ioan si Victor Becali! Cei doi, reincarcerati dupa sentinta din dosarul "Mita pentru judecatoare", trebuie sa achite o suma urisa la ANAF.Citeste si: Surpriza DE PROPORTII pentru Simona Halep: Antrenorul Serenei Williams vine cu previziuni NEASTEPTATE…

- Ioan si Victor Becali isi pot lua adio de la mai bine de 1,17 milioane lei, sume pe care ANAF le solicita incepand cu anul 2008. Banii provin dintr-o decizie de impunere din anul 2015 pe firma de management sportiv al fratilor Becali, contestata in instanta de catre cei doi. Fratii Becali…

- Judecatorul a considerat ca argumentele aduse in aparare, educatia aleasa si lipsa unui cazier nu arata decat ca fostul edil trebuia sa stie la ce riscuri se expune daca ia mita. Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a considerat ca faptele fostului edil sunt foarte grave, motiv pentru care se impune…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Doi cetateni sirieni, cu domiciliul in Bucuresti, beneficiari ai statutului de refugiat in Romania, au fost declarati, in prima instanta, indezirabili, pentru o perioada de opt ani. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…