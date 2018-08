Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea slovaca Sturovo a fost arestata pentru a fi ascultat cu volumul la maxim, timp de 16 ani de la ora 6 dimineata la 10 seara, o arie de opera interpretata de tenorul spaniol Placido Domingo, au informat vineri mass-media locale citate de EFE. "Proprietara casei nu a respectat…

- Sorana Cirstea (51 WTA), a invins-o, ieri, cu scorul de 7-5, 6-3, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia (19 WTA) , calificandu-se in mansa a doua a turneului de la Wimbledon. Cirstea a jucat foarte bine, agresiv, cu mingi variate, cu risc si s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 29 minute. Romanca…

- Aflata pe locul 32 in clasamentul WTA, Dominika Cibulkova ar fi ultima dintre favoritele turneului de la Wimbledon, daca organizatorii nu o vor include pe Serena Williams (locul 183 WTA) pe lista capilor de serie. "Cred ca ar fi nedrept. Daca ea va fi pusa in fata mea, imi voi pierde locul pe care ar…

- Nicolae Stanciu (25 de ani) a marcat pentru Sparta Praga in meciul de pregatire jucat contra slovacilor de la Trencin. Fotbalistul a mai inscris contra formatiei din Slovacia si pe vremea cand juca pentru FCSB, in preliminariile Ligii Campionilor.

- Jucatoarea romana Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de Magdalena Rybarikova (Slovacia), a doua favorita, cu 6-0, 3-6, 6-1, luni, in prima runda a turneului WTA pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ruse (20 ani, 205 WTA), venita din calificari, s-a inclinat…

- O societate detinuta de apropiati ai presedintelui liberal slovac Andrej Kiska a depus 15 declaratii de venit suplimentare, intr-un context in care adversarii sefului de stat milionar il acuza ca a incalcat regulile privind cheltuielile in campania din 2014, informeaza AFP, preia Agerpres.O…

- Drama romanilor care au pierit in conditii cumplite, in accidentul din Ungaria, genereaza in continuare reactii in randul opiniei publice. De aceasta data vorbim despre un apel venit dinspre Ministerul de Interne, via Facebook, ca urmare a tragediei abatute asupra unui microbuz plin cu romani, care…

- Romania, Slovacia si Estonia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei a scăzut în aprilie la 1,2% în zona euro şi la 1,4% în Uniunea Europeană,…