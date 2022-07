A aruncat zațul de cafea în toaletă și a descoperit un truc genial. Ce s-a întâmplat Ce se intampla daca arunci zațul de cafea in toaleta. Cafeaua este un ingredient devenit indispensabil in viața de zi cu zi. Este bautura cu care iți incepi ziua pentru a avea energie. Dupa ce cafeaua a fost preparata și bauta, in ceașca mai ramane zațul, pe care, de cele mai multe ori il arunci. […] The post A aruncat zațul de cafea in toaleta și a descoperit un truc genial. Ce s-a intamplat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca pui un burete de vase in mașina de spalat. Vezi rezultatul dupa numai 30 de minute. Este un truc pe care aproape nimeni nu-l cunoaște, iar metoda este simpla. Buretele se pune in cuva mașinii in timpul spalarii, iar rezultatul te va scapa de o problema enervanta! A pus un burete…

- Orezul este unul dintre cele mai populare ingrediente din gospodariile romanilor, fiind folosit in special pentru a prepara mancaruri delicioase și sațioase. Pe de alta parte, puțini sunt cei care știu ca orezul poate face minuni in gospodarie, daca te folosești de anumite trucuri. Ce se intampla daca…

- Din ce in ce mai mulți oameni sunt curioși de trucurile pe care le pot face pentru o experiența mai buna in diverse treburi din gospodarie. Mașina de spalat este nelipsita din casele oamenilor de peste tot din lume, iar mulți nu mai sunt mulțumiți de felul in care iși face treaba sau pentru faptul […]…

- O persoana curioasa din fire a pus sare in lapte și a descoperit astfel un nou truc genial. Sarea este un produs nelipsit din toate bucatariile, fiind folosita in fiecare zi, insa nimeni nu a știut ca este capabila sa faca așa ceva adaugata fiind in banalul lapte. Ce se intampla daca pui un pic […]…

- Dulapul de bucatarie este una dintre cele mai importante piese de mobilier. Acolo sunt pastrate atat ingrediente, mirodenii, dar și seturi de vase, cani, in funcție de preferințele fiecaruia. Aceasta piesa de mobilier este una iubita și ingrijita, insa cu toate acestea, de multe ori, ele au un miros…

- Bicarbonatul de sodiu este, fara doar și poate, considerat ingredientul minune al gospodariei. Pe langa faptul ca este folosit, cu succes, in curațarea celor mai dificile suprafețe, prepararea unor prajituri sau ca ingredient secret in industria cosmetica, iata ca acest praf alb magic poate prelungi…

- Ce se intampla daca pui cojile de cartofi in apa? Trebuie sa aștepți 48 de ore pentru acest truc. Exista multe lucruri pe care le poți face cu cartofi și cu apa lor. Majoritatea gospodinelor le arunca imediat dupa ce curața legumele pentru diverse preparate. Sigur nu vei mai proceda așa dupa ce vei…