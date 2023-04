Stiri pe aceeasi tema

- Colin Davis McCarthy, un american in varsta de 38 de ani, și-a adus familia la sapa de lemn, dupa ce a aruncat aproximativ 200.000 de dolari langa Eugene, pe Interstate-5 din Oregon, SUA, provocand haos pe autostrada, dupa ce șoferii care treceau prin zona au oprit pentru a aduna banii, relateaza Business…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei ldquo;Delta Dunarii", au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia.,…

- Cinci tineri dați disparuți au fost gasiți, luni dimineața, intr-o mașina distrusa in urma unui accident rutier. Trei dintre aceștia au murit, iar ceilalți doi au fost grav raniți și transportați la spital. 1 de 3 Cei cinci tineri au fost vazuți ultima data, vineri, la un club din Newport, Țara Galilor,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera un autoturism care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia. Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…