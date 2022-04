Stiri pe aceeasi tema

Cel putin patru persoane au fost ucise - inclusiv doi copii -, iar alte sase au fost ranite in atacuri ruse vizand localitatea Rubijne, in apropiere de Lugansk, in estul Ucrainei, anunta joi guvernatorul regiunii, Serghii Gaidai, relateaza AFP.

Franta ar considera Rusia responsabila pentru orice utilizare a armelor chimice sau bacteriologice in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian pentru ziarul Le Parisien intr-un interviu acordat miercuri, transmite Reuters.

Clubul Manchester United ii va identifica si sanctiona pe fanii care au aruncat obiecte inspre antrenoul formatiei Atletico Diego Simeone, la meciul de marti seara, din Liga Campionilor.

Nave ruse de razboi de la Marea Neagra au bombardat zona de coasta, in apropierea orasului Odesa, anunta armata ucraineana, relateaza CNN.

Un sibian din Ighisul Nou s-a ales cu dosar penal dupa ce a aruncat la gunoi patru pui de caine, care aveau doar una - doua zile si a tarat-o pe mama cateilor, cu o sfoara, informeaza Biroul pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres.

Ucrainenii ar fi aruncat in aer, ieri, un pod in apropiere de Cuciurgan pentru ca Odesa sa nu fie incercuita din toate parțile de armata rusa, ținand cont ca trupe militare rusești se afla și pe teritoriul regiunii transnistrene.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se declara convins ca va fi gasita o solutie la conflictul militar din Ucraina, dar insista asupra "demilitarizarii", in timp ce adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a cerut reluarea negocierilor cu NATO pe tema garantiilor de securitate.

Valoarea estimata a pietei locale de fuziuni si achizitii a fost intre 4 si 4,4 miliarde euro in 2021, inregistrandu-se 137 de tranzactii cu valori de peste 5 milioane de euro, a declarat miercuri Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara, Deloitte Romania, conform Agerpres.