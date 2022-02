Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui Mercedes a fost oprit pentru control de un echipaj de poliție in Hideaga (judetul Maramures). In momentul in care polițistul s-a dus sa verifice actele, șoferul a demarat in tromba. In masini era și o tanara in varsta de 21 ani, pasagera pe scaunul din dreapta fața. Urmarirea a continuat…

- Conform informațiilor oficiale furnizate de IPJ Maramureș șoferul unui Mercedes a fost oprit pentru control de un echipaj de poliție in Hideaga. In momentul in care polițistul s-a dus, șoferul a demarat in tromba. In autoturism era și o tanara in varsta de 21 ani, pasagera pe scaunul din dreapta fața.…

- Medicii Spitalului Municipal Brad au alertat Politia, dupa ce un tanar de 26 de ani din localitate a ajuns la spital si le-a spus ca are nevoie de ajutor, fiind injunghiat cu un cutit de tatal sau, informeaza News.ro . Ulterior, agresorul a fost arestat preventiv. Politia a fost sesizata la 112 de un…

- Politia antiterorista marocana a anuntat miercuri arestarea a doi barbati suspectati ca sunt sustinatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), unul dintre ei ''facand apologia'' mortii recente a unei frantuzoaice in sudul Marocului, informeaza AFP, citat de Agerpres. Retinuti miercuri dimineata…

- Peste 12 tone de seminte de floarea-soarelui au fost furate de pe o barja aflata pe Dunare, in zona unei localitati din judetul Constanta, iar un barbat a fost arestat preventiv in acest caz. 70% din cantitatea furata a fost gasita de politisti in urma unor perchezitii, informeaza News.ro . IPJ Constanta…

- La data de 16 noiembrie a.c., in jurul orei 22:50, polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizati de catre o tanara de 29 de ani, despre faptul ca fostul concubin, in varsta de 42 de ani, provoaca scandal la domiciliul acesteia. La fata locului s-a deplasat o patrula de siguranta publica formata…