A ars mașinuța de transport pacienți a Spitalului Județean de Urgență Bistrița Un incendiu a izbucnit azi-noapte in curtea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Mașinuța electrica folosita pentru a transporta pacienții a ars. Focul a fost stins rapid de medicii de la UPU, cu extinctoare. La finalul lunii septembrie, Spitalul Județean de Urgența Bistrița a fost dostat cu o mașinuța electrica. Aceasta era folosita pentru a transporta pacienții și i se spunea ”papa-mobil”. FOTO/VIDEO Pacienții, transportați de la UPU la spital cu o mașinuța electrica cu targa! Aseara, puțin inainte de ora 23.00, s-a dat alarma, dupa ce papa-mobil-ul a fost cuprins de flacari. Personalul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

