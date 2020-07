A apus epoca de aur a petrolului american? Criza coronavirusului și prabușirea cererii de țiței de șist a lovit incredibil de greu aceasta industrie: datorii neplatite, șomaj, banci și investitori neincrezatori, falimente in curs de dezvoltare. Cele mai multe prognoze pentru viitor sunt totuși optimiste, analiștii așteptand ca producția sa se ridice efectiv la nivelurile pre-Covid-19 la un moment dat in urmatorii cinci […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Criza declansata in Germania ia amploare. Au fost confirmati ca infectati 1.533 de angajati ai abatorului companiei Tonnies, dintre care cel putin 120 sunt romani. Numarul lor ar putea fi mult mai mare.

- Suspendarea ligilor nationale de fotbal din Europa din cauza pandemiei de COVID-19 va genera o scadere per ansamblu a valorii jucatorilor cu 18%, sustine presedintele departamentului Sport din cadrul KPMG, Andrea Sartori, scrie Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii are mai multi bani decat Crucea Rosie si Medici Fara Frontiere la un loc și a avut un rol-cheie in comunicarea legata de COVID-19, dar ar putea ramane fara banii din partea SUA.

- Turismul din Romania a fost puternic afectat de Covid-19, pierderile fiind estimate la 240 de milioane de euro, in doar trei luni de la declanșarea crizei pandemiei. Industria hoteliera a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro in lunile martie, aprilie si mai, in urma celor circa 6 milioane de…

- Dupa o criza istorica in 2019, jucatorii din industria zaharului sperau la finele anului trecut ca au trecut de ce era mai greu, a urmat insa criza petrolului, provocata de pandemia de Covid-19, si a modificat toate echilibrele mondiale din sectorul zaharului, informeaza AFP potrivit Agerpres. De…

- Industria turismului local a fost puternic afectata pe parcursul ultimilor doua luni, in urma masurilor impuse de Guvern pe fondul pandemiei de coronavirus, a declarat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea. Acesta a avut o intalnire cu principalii reprezentanti din turismul…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat ca celula de criza pentru raspunsul la coronavirus condusa de Mike Pence va fi dizolvata in cateva saptamani, fiind convins ca grupul de lucru a facut „o treaba minunata”.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!…

- Inchisi de o luna de zile in case, rusii s-ar putea confrunta cu o problema mai veche, chiar daca aceasta s-a redus semnificativ in ultimii ani: alcoolismul ramane un risc pentru o populatie care resimte deja efectele profundei crize economice care va urma, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro.…