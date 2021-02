A apărut un nou 'stat paralel': Deliorga – Daraban – Bosânceanu Jurnaliștii de la Național anunța apariția unui nou stat paralel. Este vorba despre tripleta Deliorga – Daraban – Bosanceanu. „Dupa ce pe 17 decembrie dezvaluiam ca ”Oamenii președintelui se vad la sediul CCIR”, amfitrionul Mihai Daraban s-a vazut nevoit sa renunțe definitiv la aceasta locație. Cu toate ca mulți dintre ”invitații permanenți” ai președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei nu aveau cum sa nu regrete ”camera secreta” de aici. Iar cum mulți dintre oamenii președintelui care frecventau ”barul privat” de la CCIR au fost cuprinși și mai mult in ghearele unei paranoia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

