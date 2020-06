Stiri pe aceeasi tema

- Ediția tiparita de luni a Gazetei Sporturilor prezinta, in 6 pagini speciale, situația dramatica in care se afla sportul romanesc de masa. Ediție speciala GSP » Sport sub lacat Pandemia a pus la pamant intreaga industrie a sportului de masa din Romania. Salile, baloanele și majoritatea bazelor sunt…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania se apropie de finalul celui de-al optulea sezon si, asa cum si-a obisnuit deja telespectatorii, si de aceasta data ii va surprinde cu ceva inedit. Aflati in iz...

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea parte de surprize de proportii sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cand mai multe vedete, dar si omul care sta cu ochii atintiti asupra lor zi si noapte vor urca...

- Chefi la cuțite, celebrul show culinar difuzat de Antena 1, a revenit aseara pe micile ecrane cu un concept special, Titani la cutite, care s-a impus ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public.

- A aparut, sub auspiciile Academiei Romane, nr. 1 (255)/ianuarie-martie 2020 al Revistei de stiinta si cultura ”Limba Romana”, editata la Chisinau. Avandu-i ca redactor-sef pe Alexandru Bantos si redactor-sef adjunct pe Ana Bantos, publicatia, cu un colectiv redactional aproape in intregime din Romania,…

- Programul de Paște de la Antena 1. Vineri si sambata, de la ora 20:30, respectiv 20:00, Antena 1 va difuza mini seria Iisus din Nazareth, productie realizata de Franco Zeffirelli, ce prezinta viata, moartea si invierea lui Iisus din Nazaret, asa cum sunt ele prezentate de Noul Testament. Realizat la…

- Pentru prima data in istoria revistei glossy Voque, editia de aprilie a Vogue Italia are o coperta in totalitate alba, omagiu adus cadrelor medicale care se lupta cu coronavirusul potrivit news.ro."Albul inseamna, primul lucru si cel mai important, respect. Albul inseamna renastere, lumina…

- O editie speciala din „Memorialul Durerii - O istorie care nu se invata la scoala” si documentarul „Strict secret” vor fi difuzate de Televiziunea Romana in semn de omagiu adus scriitorului si disidentului Paul Goma, potrivit news.ro.Sambata, 28 martie, de la ora 18.00, TVR 2 a programat episodul…