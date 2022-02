A apărut un nou număr al „aTeNT”, revista Teatrului Național din Timișoara Teatrul Național Timișoara a lansat astazi cel de-al doilea numar din seria noua a revistei „aTeNT”, care face parte din colecția care a insoțit istoria teatrului in ultimii 17 ani in mai multe formule editoriale, de la revista aparuta intre anii 2006 și 2010, la colecția de caiete-program ale spectacolelor din repertoriu și la colecția […] Articolul A aparut un nou numar al „aTeNT”, revista Teatrului Național din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

