A apărut un bănuit în cazul incendiilor din Grecia Un incendiu de padure arde necontrolat in apropiere de Atena. Flacarile sint la 15 kilometri de aeroportul internațional și se extind cu viteza mare. Un roman a fost reținut dupa acuzațiile localnicilor ca ar fi vinovat de provocarea incendiului, dar apoi a fost eliberat din lipsa de probe. Focul a distrus o ferma de cai din zona. {{691768}}Unele animale au fost scoase din grajduri inainte Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman a fost reținut și dus la secție de poliția greaca, fiind suspectat ca ar fi la originea unui incendiu masiv de vegetație in Kouvaras, la cateva zeci de kilometri de Atena.

- Un roman, de 32 de ani, a fost suspectat ca a provocat incendiul din Kouvaras, in timp ce a executat niște „lucrari”. Un incendiu de proporții a izbucnit luni in regiunea Kouvaras din Attica, 50 de kilometri de Atena. Potrivit poliției din Grecia, un roman de 32 de ani a fost suspectat ca a provocat…

- Este alerta in Grecia, dupa ce ieri a izbucnit cel mai mare incendiu de vegetație din acest an. Flacarile au facut ravagii in provincia Attica, in apropierea capitalei Atena. Zeci de pompieri romani, aflați in misiune in Republica Elena, au fost trimiși sa ajute la stingerea incendiului.

- Un incendiu de padure arde necontrolat in apropiere de Atena. Flacarile sunt la 15 kilometri de aeroportul internațional și se extind cu viteza mare. Un roman a fost reținut dupa acuzațiile localnicilor ca ar fi vinovat de provocarea incendiului, dar apoi a fost eliberat din lipsa de probe.

- Un mare incendiu este in desfașurare in zona Kouvara Attica, 50 de kilometri sud de Atena. Potrivit Departamentului de Pompieri, incendiul a izbucnit la 12.27 in vegetația joasa din zona Neos Kouvaras, relateaza Kathimerini și To Vima. Grecia, ca si alte tari din zona Mediteranei, este afectata de primul…

- Misiune extrema pentru pompierii romani trimiși in Grecia. Un incendiu imens a izbucnit la doar cațiva kilometri de Atena, iar salvatorii incearca sa protejeze casele care acum sunt amenințate de flacari. Este prima misiune pentru detașamentul roman trimis in Republica Elena, insa urmatoarele saptamani…

- Primii 40 de pompieri parte a modulului national specializat de stins incendii de padure, au plecat, joi, spre Grecia. Ei vor ajuta autoritatile elene in cadrul programului monitorizare si stingere a incendiilor. Programul vizeaza reducerea timpului de raspuns in cazul producerii incendiilor de padure,…

- Razvan Lucescu și PAOK Salonic au suferit o infrangere dura pe terenul liderului AEK Atena, 0-4. Antrenorul roman a ajuns la a patra infrangere in ultimele cinci meciuri, dupa eșecul suferit cu AEK. PAOK a avut un start de coșmar și a ramas in 10, dupa eliminarea fundașului Giannis Kargas, in minutul…