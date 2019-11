Exista telefoane și ceasuri inteligente, dar ce zici de toaletele inteligente? Cercetatorii de la Universitatea din Wisconsin lucreaza la un prototip care ar recolta și prelucra probe de urina. Oamenii de știința apeleaza la aceasta metoda noninvaziva pentru a recolta probe care sa ofere informații despre sanatate, chiar in propria casa. „Toaleta noastra inteligenta va... Read More Post-ul A aparut toaleta inteligenta care monitorizeaza sanatatea apare prima data in TaBu .