- Cum arata celebra rochie de mireasa a Prințesei Diana in sezonul 4 din The Crown Pe 29 iulie 1981, lumea a vazut cea mai iconica rochie de mireasa a tuturor timpurilor. Cea purtata de Prințesa Diana in ziua nunții cu Prințul Charles. Rochia de mireasa a Prințesei Diana a fost creata de David și Elizabeth…

- Cum arata Prințesa Diana in sezonul 4 din The Crown Fanii serialului The Crown așteapta cu nerabdarea lansarea sezonului cu numarul 4 al producției ce urmarește povestea Familiei Regale din Marea Britanie. Lansare anunțata deja pentru data de 15 noiembrie. Vezi aceasta postare pe Instagram Change…

- Prințul William și Harry au vorbit deschis despre moartea mamei lor, Prințesa Diana, intr-un documentar BBC din 2017, care a marcat 20 de ani de la trecerea in neființa a lui Lady Di survenita in urma unui accident rutier la Paris. Ei povestesc despre șocul aflarii veștii și despre faptul ca regina…

- Despre tragedia Dianei, Printesa de Wales, prima soție a lui Charles, Prinț de Wales au aparut in mass-media milioane de articole in care s-au facut tot atatea comentarii. Luni, 31 august, se implinesc 23 de ani de la tragicul accident in care Prințesa Diana și-a pierdut viața. Dupa atația ani, Casa…

- Prințesa Diana a avut un comentariu destul de profetic despre fiul ei, prințul Harry, cand acesta era mic, potrivit unui expert regal. Aniversarea morții Prințesei de Wales este luni, 31 august. Avand in vedere acest lucru, este normal sa luam in considerare predicțiile Dianei despre cum ar arata viitorul,…

- Cunoscuta Interpreta Natalia Gordienko in ultima postare publicata pe Instagram apare in rolulul Prințesei Diana. Se pare ca și ea se numara printre admiratoarele indragitei Ducese de Wales. Prințesa Diana a fost dintotdeauna un simbol și o sursa de inspirație pentru femei, transmite shok.md. „O prințesa…

