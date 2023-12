Stiri pe aceeasi tema

- A fost publicat, in vederea consultarii publice, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 2025. A fost publicat, in vederea consultarii publice, proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2024 2025, transmite un comunicat din partea…

- Module sau semestre? Ce spun elevii, profesorii și parinții. Rezultatele unui sondaj despre anul școlar, realizat de minister Ministerul Educației a derulat un sondaj referitor la organizarea anului școlar in module, aplicata incepand cu anul școlar 2022-2023. Jumatate dintre parinții chestionați spun…

- Un studiu, realizat de Ministerul Educației, a analizat cum au perceput elevii, parinții, profesorii și directorii imparțirea anului școlar pe module. Elevii par, in general, mulțumiți de schimbare.

- In anul școlar 2023-2024, elevii au cinci vacanțe la finalul fiecarui modul de invațare. Probabil cea mai așteptata dintre ele este vacanța de iarna, cand elevii au zile libere de Craciun și Revelion. In 2024, școlarii vor avea alte trei vacanțe, printre care și cea de vara, arata Ministerul Educației.…

- ASTAZI| Elevii se intorc la scoala dupa o saptamana: Ce vacanțe vor mai avea in anul școlar 2023-2024 ASTAZI| Elevii se intorc la scoala dupa o saptamana: Ce vacanțe vor mai avea in anul școlar 2023-2024 Dupa vacanța de o saptamana, elevii se vor intoarce la scoala luni, 5 noiembrie. Conform calendarului…

- Elevii se intorc la scoala luni, 6 noiembrie, dupa o vacanta de o saptamana. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a…

- Școala nu a inceput de nici o luna iar elevii au și inceput sa se gandeasca la vacanța, insa veștile sunt bune pentru ei. Sunt prevazute vacanțe mai multe pentru elevi in acest an școlar. Cand vor sta acasa in anul școlar 2023-2024. Cate vacanțe vor avea elevii in anul școlar 2023-2024 Structura anului…

- Structura noului an școlar prevede cate o vacanța pentru fiecare luna. Anul școlar 2023-2024 este organizat pe module/intervale de cursuri, la fel ca anul școlar anterior. In acest an școlar sunt 5 module, desparțite de 5 vacanțe. Anul școlar 2023-2024 a inceput in data de 11 septembrie 2023. Cursurile…