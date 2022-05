Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aparut, din nou, pe coperta prestigioasei reviste americane ”Time”, relateaza portalul Ukrainska Pravda . Numarul din mai al revistei conține un articol intitulat „In interiorul lumii lui Zelenski” , scris de jurnalistul Simon Schuster, care descrie cum arata…

- Sotia presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, compara, intr-un interviu acordat CNN, traiul in Ucraina in aceasta perioada complicata cu ”mersul pe sarma”. Ea spune ca trebuie sa continue sa aiba grija de copii, de refugiati, cei cei cu probleme speciale si asta o face sa mearga…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Hackerii ruși au interbenit si ei, asa cum era de asteptat, in razboiul din Ucraina. Recent, ei au spart transmisiunea canalului de știri Ucraina 24 și au lansat o „declarație” falsa despre capitularea președintelui Volodimir Zelenski. Se crede ca atacul cibernetic a avut loc astazi și se pare ca a…

- Olena Zelenska a transmis un mesaj emotionant dupa aproape doua saptamani de la inceperea razboiului. Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat poveștile mai multor copii din Ucraina, care și-au pierdut viețile in timpul bombardamentelo

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr-un mesaj de tip text, informeaza Reuters. Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, face un apel la soldații ruși sa depuna armele și sa plece din țara. Totodata, el cere UE sa primeasca de urgența Ucraina in spațiul comunitar. O alta decizie importanta este eliberarea din inchisoare a deținuțil