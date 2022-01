A apărut spray-ul nazal care ne apără aproape integral de Covid. Israelienii îl testează acum și pentru Omicron Israelienii testeaza un spray nazal care ar avea o eficiența intre 99% și 100% in ceea ce privește blocarea și inactivarea coronavirusurilor SARS-CoV-2 inclusiv cele de tip Alfa, Beta, Delta și chiar Omicron. Sprayul nazal se numește Taffix și este creat de compania israeliana Nasus Pharma. Dupa realizarea in cursul anului trecut a mai multor studii de laborator in care se demonstreaza o eficiența intre 99% și 100% a sprayului nazal Taffix in ceea ce privește blocarea și inactivarea coronavirusurilor SARS-CoV-2 inclusiv cele de tip Alfa, Beta si Delta, cercetatorii companiei Nasus Pharma au inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

