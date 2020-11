Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile interne continua la Politehnica Iași. In cursul dimineții de astazi s-a anunțat oficial ca antrenorul Daniel Pancu nu l-a reținut pe capitanul echipei, Andrei Cristea, in lotul care va pleca azi spre Voluntari, pentru meciul de sambata, din etapa a 10-a. Decizia vine dupa ce Cristea fusese…

- Meciul de fotbal dintre Politehnica Iasi si Viitorul Constanta a fost suspendat in minutul 55, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iasi. Partida se disputa in cadrul etapei a 9-a a Ligii I. In momentul intreruperii partidei, gazdele conduceau cu 2-1. Nocturna…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei, a vorbit despre amanarea partidei cu Dinamo. CONTEXT: Meciul Dinamo – Astra din etapa #9 a Ligii 1 era programat pentru aceasta seara, de la ora 21:00;Partida nu se va mai juca, dupa apariția cazurilor de COVID-19 la formația din Giurgiu;Liga Profesionista…

- Politehnica Iasi a suferit sambata un nou esec la scor, 0-4 la Giurgiu, cu Astra. Dupa cum am precizat si in cronica partidei, rezultatul este mincinos. Desi nu a avut cinci oameni de baza, desi a jucat cu multe improvizatii, desi cel mai valoros jucator sub 21 de ani, Onea, s-a accidentat in start,…

- Sifonata serios etapa trecuta (1-4 in confruntarea cu puternica formatie Sepsi Sfantu Gheorghe), dupa un meci disputat in conditii speciale, in care a avut opt absente importante, Politehnica Iasi incearca astazi sa mai dreaga busuiocul, in duelul de la Giurgiu, cu Astra. In ciuda faptului ca gazdele…

- Politehnica Iasi va pleca in cursul serii de astazi spre Giurgiu, unde va juca sambata, in etapa a VIII-a a Ligii I de fotbal, cu formatia locala Astra. Gruparea ieseana, care va bifa azi ultimul antrenament dinaintea partidei, in Copou, va merge cu avionul pana la Bucuresti, unde va innopta. Maine…

- Doi jucatori de la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, fundașul francez Bryan Nouvier și mijlocașul Florin Purece, fac parte din echipa etapei cu numarul 5 a Ligii I de fotbal, anunțata de Liga Profesionista de Fotbal. Nouvier a pasat decisiv la ambele reușite ale covasnenilor din meciul de la Voluntari, caștigat…

- Doi componenti ai staff-ului tehnic al echipei Universitatea Craiova au fost testati pozitiv cu coronavirus, a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, Liga Profesionista de Fotbal, conform Agerpres. Liga Profesionista de Fotbal este in masura sa precizeze ca, astazi, miercuri, 16 septembrie, a fost informata…