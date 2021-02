A apărut S21. Mai merită să cumperi Samsung S20? Cea mai recenta serie emblematica Samsung a sosit in sfarșit și vine cu multe imbunatațiri fața de generațiile anterioare de telefoane flagship. De la afișaje AMOLED mai luminoase pana la creșterea performanței pe care o aduc noile procesoare, noua serie Galaxy S21 este destinata sa atraga pe oricine dorește cele mai noi și cele […] Articolul A aparut S21. Mai merita sa cumperi Samsung S20? a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ cei care nu au serviciu pot plati pentru a-si asigura batrinetile ■ cum salariul minim a crescut, au crescut si darile ■ pentru un contract de asigurare sociala trebuie achitati 575 de lei lunar, adica 6.900 de lei in acest an ■ Cei care nu au serviciu, dar vor ca la batrinete sa aiba […] Articolul…

- Samsung a lansat in cadrul evenimentului ”Unpacked”, desfașurat la jumatatea lunii ianuarie a acestui an, seria de telefoane Galaxy S21, care vin in trei variante. Tiberiu Dobre, Head of IM Division Romania și Bulgaria pentru Samsung, a vorbit in...

- S-a rezolvat problema apei la Targu Ocna, urmare a unei avarii care s-a constatat pe 18 ianuarie. E randul insa acum a locuitorilor din Buhuși sa-și faca provizii. Asta dupa ce S.C. CRAB S.A. a anunțat ca a constatat, ieri, o defecțiune la conducta de aducțiune apa potabila Poiana Morii din orasul Buhusi.…

- Samsung a lansat joi noua serie Galaxy S21, dar in cutie nu se gasesc nici caștile și nici incarcatorul. Ar fi primul model high-end la care coreeni aleg sa aplice strategia asta, potrivit hotnews.ro. Compania spune ca oamenii au incarcatoare mai vechi pe care sa le foloseasca, astfel ca nu mai este…

- Vestitorii primaverii au aparut, in plina iarna, la Alba Iulia. Desi este inceputul lunii ianuarie și este perioada Bobotezei cand ar fi trebuit sa fie un ger de crapa pietrele, iata ca temperaturile sunt primavaratice. Temperaturile ridicate din ultimele zile au determinat aparitia ghioceilor, care…

- Campionatul italian de fotbal „Serie A" se va relua duminica, 3 ianuarie, cand este programata etapa a 15-a. Runda cu numarul 14 s-a derulat inaintea Craciunului, ultimele jocuri avand loc miercuri, 23 decembrie: AC Milan – Lazio Roma 3-2 (FOTO, cu primul gol, marcat de croatul Ante Rebic, in minutul…

- In zilele noastre, cumparaturile online au devenit o necesitate. In plus, internetul reprezinta o parte integranta a vieții noastre, fiind folosit și pentru cumparaturi, fenomen care a luat amploare in ultimii ani. Printre altele, cele mai cumparate articole de pe site-uri sunt cele de imbracaminte…

- Ai cele mai bune preturi la produsele pentru gradina si agricultura in magazinele online specializate in acest domeniu, si niciun motiv sa nu profiti de cele mai bune oferte. Merita sa cumperi online, din toate punctele de vedere, daca iti place sa iti gestionezi timpul eficient si sa primesti cele…