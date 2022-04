Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea mai multor centre de vaccinare din Timișoara a dus la o noua problema: bonurile valorice date de statul roman pentru a convinge oamenii sa se vaccineze nu mai pot ajunge la beneficiari. Problema a fost ridicata de subprefectul de Timiș, Ovidiu Draganescu, care spune ca Primaria Timișoara…

- In vederea reducerii termenelor de programare online la ghișeele de inmatriculare din cadrul Serviciului de Inmatricularii și Permise, incepand cu data de 22.02.2022 se vor deschide doua ghișee pentru inmatricularea definitiva. Acestea vor funcționa intre orele 13:00 – 19:30, fara programare online,…

- Dezideriu Buna dimineața și pentru ca mulți dintre voi nu au intrebat absolut nimic, acum vorbim despre Luna Noua in Varsator, care are loc maine dimineața (marți), undeva in jurul orei 07:00. Inainte de orice, sa ne amintim (pentru ca am mai spus și o sa mai spun pana cand ajunge informația peste tot)…

- Datele de astazi, 11 ianuarie, arata ca numarul elevilor și profesorilor infectați cu Covid a crescut exponențial in cateva zile. Pe langa cele 5 clase care de ieri au trecut online, mai sunt inca 12 care au luat decizia pana astazi. Situația suspendarii cursurile fizice vine dupa ce tot mai mulți elevi…

- In urma unei discuții cu parinții nemulțumiți de pregatirea slaba a școlilor pentru valul 5 al pandemiei, Ministrul Educației a recunoscut ca inca nu au fost soluționate contestațiile care au blocat achiziția testelor pe baza de saliva. Iar daca statul nu poate asigura testele in școli, Sorin Cimpeanu…

- Bine ați venit in 2022 și la prima Luna Noua din a doua zi din anul 2022. Daca suna complicat, sa știți ca nu e, exact ca Luna Noua care are loc in constelația Capricornului și care pare foarte complicat și complex, mai ales pentru sine. In astrologia tradiționala invitația tinde spre o concentrare…