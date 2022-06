Stiri pe aceeasi tema

- China a raspuns initiativei globale privind „plantarea a unui trilion de copaci” si va depune eforturi pentru ca, in urmatorii zece ani, sa planteze 70 de miliarde de copaci, a declarat Xie Zhenhua, trimisul special al Chinei pentru schimbarile climatice, prezent la Reuniunea Anuala a Forumului Economic…

- Catalyst Solutions anunța rezultatele studiului Cei Mai Doriți Angajatori, derulat in perioada decembrie 2021 – aprilie 2022 pe un eșantion de 14 691 de respondenți cu profil business, știinte sociale, inginerie și IT&C. Lansat pentru prima data in urma cu 17 ani, studiul Cei Mai Doriți Angajatori reprezinta…

- Pe 23 mai 2022 comemoram 30 de ani de la atentatul mafiei asupra judecatorului Giovanni Falcone, in care si-au pierdut viata atat sotia acestuia, Francesca Morvillo, si ea tot magistrat, cat si trei agenti de politie care alcatuiau escorta. Giovanni Falcone si Paolo Borsellino, un alt magistrat, si…

- Comitetul Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez s-a intrunit, joi, pentru a examina situația prevenirii și controlului noului coronavirus, stabilind activitațile prioritare in lupta anti-epidemica. Secretarul general al Comitetului Central al P.C. Chinez,…

- Reguli noi pentru clienții cu risc ridicat Piața RCA iși continua consolidarea inceputa in ultima parte a anului trecut. Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare, un element esențial in creșterea concurenței și, in final, a stabilitații pieței. Datele raportate de companiile…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Dupa mai mulți ani in care subiectul nu a fost tranșat, in sfarșit se intampla: acționarii OMV Petrom urmeaza sa aprobe demararea majorarii capitalului cu valoarea terenurilor statului pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate. Majorarea de capital…