Stiri pe aceeasi tema

- - Ati fost nevoita pana acum sa luati o decizie din acelea urate? a fost intrebata, luni seara, la Digi24, Violeta Tanase, sefa sectiei UPU de la Spitalul Judetean Ploiesti. - Da! - Adica cineva traieste, cineva nu traieste? - Practic, trebuie sa alegem dintre ei, in momentul in care se creeaza un loc…

- Cei care au sanse mai mari de supravietuire sunt lasati mai la urma. Ei obtin loc la ATI abia cand se mai elibereaza un pat. Bolnavii pot astepta chiar si 72 de ore la UPU. "Trebuie sa alegem dintre ei, in momentul in care se creeaza un loc sau doua in Terapie Intensiva, trebuie sa alegem…

- Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a declarat ilegala greva de avertisment de doua ore care trebuia sa aiba loc in 29 septembrie 2020 la societatea Star Transmission Cugir, parte a concernului german Daimler. Hotararea a fost luata in 28 septembrie si a fost executorie, chiar daca poate fi…

- Deputatul PSD Florin Iordache, unul dintre juristii care au hacuit legislatia penala in era Dragnea, va fi votat azi de Parlament in functia de presedinte al Consiliului Legisaltiv, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Iordache nu a mai prins loc pentru parlamentare, fiind blocat de Paul Stanescu.…

- Dacia a facut un anunț surpriza, pe unul din site-urile sale, referitor la prețul la care va putea fi comandat noul model electric Dacia Spring. Atac fara precedent: ”Rafila și Streinu-Cercel au compromis moral masurile pe care le-au susținut” Prețul se situeaza in marja estimata de noi pe baza…

- Elevii cu simptome de boala nu trebuie sa se prezinte la scoala, iar parintii au obligatia de a anunta unitatea de invatamant, precum si medicul de familie, precizeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit AGERPRES.GCS a prezentat, vineri, o serie de reguli si recomandari…

- O doctorița de familie a decedat la Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce i s-a administrat plasma de doua ori. "Am urlat de durere. Pacientii o adorau, a fost un om in adevaratul sens al cuvantului. Iar noi nu am putut sa facem nimic", ar fi spus una dintre colegele doctoriței decedate, conform…

- Spitalul Județean de Urgența Ploiești, desemnat spital pentru primirea cazurilor de COVID-19, este in pragul colapsului. Unitatea de Primiri Urgențe nu mai face fața numarului ridicat de pacienți inregistrați zilnic și s-a ajuns in situația in care in izolatorul din Unitatea de Primiri Urgențe sunt…