A apărut pe piaţă bicicleta care te apără de coronavirus. Cum arată "Koronasiclet", ultima invenţie a unui turc din Adana VIDEO Bicicleta nu este inedita numai prin designul sau, ci si prin alte aspecte. Astfel, mecanismul sau de franare a fost inspirat din sistemul aeronavelor, in timpul aterizarii. Inventatorul, Yașar Demir, este recunoscut pentru productia de biciclete personalizate, folosite in filme artistice și seriale TV, a dorit de aceasta data sa faca o bicicleta speciala, care sa respecte in acelasi timp apelulla distantare sociala, in lupta impotriva noului coronavirus. Demir, care a facut schimb de idei cu prietenii sai inainte de a realiza produsul finit, a proiectat astfel o bicicleta inalta de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

