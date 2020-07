Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din SUA au prezentat doua modele de biciclete care sint imprimate in totalitate la o imprimanta 3D. Ele au devenit mai ușoare și mai puternice. Compania Arevo a prezentat doua modele de biciclete tiparite la o imprimanta 3D. Superstrata Terra este un model ușor care poate fi confecționat…

- Oamenii de știința din SUA au prezentat o harta detaliata a emisiilor de particule PM2.5 in ultimii 20 de ani. Aceste particule se acumuleaza in organism și, in timp, pot duce la apariția unor probleme grave de sanatate. Cercetatorii de la Universitatea Washington din St Louis au combinat datele de…

- O echipa de cercetatori din Spania a gasit urme de COVID-19 in apa reziduala recoltata in Barcelona in martie 2019, cu 9 luni inainte de primele raportari oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie ”El Mundo”. Probele de apa reziduala analizate de echipa de oameni de știința…

- ​O echipa de fizicieni s-ar putea sa fi detectat pentru prima oara o particula ipotetica numita axion, ca parte a unui experiment uriaș gândit sa detecteze materia întunecata (dark matter). Cercetatorii au detectat mai multa activitate decât s-au așteptat și unul dintre scenarii este…

- Oamenii de știința au descoperit o exoplaneta (sau planeta extrasolara) asemanatoare Pamantului, care orbiteaza in jurul unei stele ce seamana izbitor cu Soarele nostru. Cercetatorii au explicat ca experiența a fost ca și cum s-ar fi uitat printr-o oglinda la Sistemul Solar.

- Cercetatorii danezi și britanici au aflat de ce polul nord magnetic se deplaseaza spre sud.Poziția polului nord magnetic a fost stabilita in anul 1831 de catre James Clark Ross. In acel moment, polul magnetic era localizat in Canada, in Peninsula Boothia.

- Tulpina, care pare sa fi devenit dominanta in luna martie, are proprietatea de a se raspandi foarte repede și provoaca vulnerabilitate la a doua infectare. Cercetatorii au precizat ca au simțit nevoia unei avertizari urgente, pentru ca medicamentele și vaccinurile dezvoltate la nivel mondial in aceasta…

- Prin relevarea structurii atomice a unei enzime-cheie implicate in replicarea ARN a SARS-CoV-2, oamenii de știința ar putea dezvolta medicamente care impiedica replicarea coronavirusului și, in consecința, raspandirea COVID-19.Coronavirusul are un genom deosebit de mare pentru un virus, fiind format…