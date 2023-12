Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Brasov anunta ca persoane neidentificate incearca sa obtina sume de bani, folosindu-se de numele institutiei si al prefectului si pretinzand ca acestea sunt pentru ”cazuri sociale”. ”Nici Institutia Prefectului Judetul Brasov, ca institutie, nici vreun angajat al acesteia nu au intreprins…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le-a transmis pensionarilor pana cand trebuie sa-și aștepte pensia luna aceasta. ”Din 4 decembrie suntem cu pensiile in plata. Factorii postali, in perioada 4-12 decembrie, trebuie sa le duca pensionarilor pensiile care se platesc prin Posta Romana. Aproape…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a declarat ca romanii isi pot comercializa porcii crescuti in gospodarii, atat in perioada Craciunului, cat si pe tot parcursul anului, cu aviz gratuit de la medicul veterinar din care sa reiasa ca animalul nu este bolnav, scrie Agerpres. „Pastram traditiile, protejam…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca porcul „nu se va interzice niciodata in Romania”. El a adaugat ca ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne este o prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate, scrie News.ro. „Porcul nu trebuie sa fie interzis…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate. „Porcul nu trebuie sa fie interzis in gospodarie.…

- Nu de puține ori am auzit, sau chiar ni s-a intamplat, sa primim mesaje in care ni se cer date personale, sau ca ni s-ar oferi sume de bani, dar in realitate acestea fiind modalitați de inșelaciune. Rețelele de socializare au fost invadatae de asmenea mesaje, iar MApN atrage atenția asupra acestui aspect,…

- De aproape un an și jumatate, romanii care au condiții financiare precare beneficiaza de carduri sociale in cadrul programului Sprijin pentru Romania. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este instituția care emite aceste carduri. Mulți dintre cei care beneficiaza de ele se intreaba Cand…

- Controale la sange la romanii care iau ajutoare sociale: Peste 850.000 de persoane primesc diverse forme de ajutor Controale la sange la romanii care iau ajutoare sociale: Peste 850.000 de persoane primesc diverse forme de ajutor Conform unei decizii luate in coaliția PSD-PNL, romanii beneficiari de…