A aparut o noua platforma unde parintii pot semnala problemele din scoli Scopul proiectului este imbunatatirea situatiei din scoli, prin centralizarea problemelor semnalate de catre parinti, si responsabilizarea institutiilor care au datoria de a le rezolva. Puteti accesa platforma aici. "Inceperea anului scolar este mereu o surpriza pentru autoritati. Si in acest an ne-au fost semnalate foarte multe probleme in scolile din Capitala. Prin urmare, am luat decizia de a ne implica mai mult in rezolvarea lor. Este responsabilitatea primariilor, dar vrem sa venim in intampinarea parintilor care poate nu au timp sa faca petitii si sesizari catre ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

