Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in aceasta seara, intr-o declarație de presa, ca s-a emis Ordonanța Militara nr. 11 din 11 mai 2020. Ce prevede aceasta: Art. 1 – (1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania,…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela anunta o noua ordonanta militara, prin care suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania este mentinuta pana in 14 mai inclusiv. De asemenea, ministrul a mai afirmat ca va fi ridocata carantina impusa localitatii Tandarei, din judetul Ialomita. ”Am…

- Carantina din Țandarei a fost ridicata, a anunțat Marcel Vela. Ministrul de interne a emis ordonanța militara 11 care stabilește și aceasta masura, valabila pentru orașul din Ialomița.Dupa aproape patru saptamani, carantina din Țandarei a fost ridicata, a anunțat luni seara ministrul de interne, Marcel…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a prezentat luni, in Ordonanța Militara 11, noi restricții in ceea ce privește zborurile aeriene."Se prelungește masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile…

- Saptamana viitoare, Romania va intra in Scenariul 5, iar autoritațile trebuie sa pregateasca o noua Ordonanța Militara pentru a ține varful pandemiei sub control și pentru a evita prodicere unui eventual al doilea val al epidemiei in țara noastra. Anterior, specialiștii au declarat ca varful pandemiei…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat o noua ordonanta militara referitoare la restrictiile de circulatie și alte masuri in contextul pandemiei. ???? Apicultorii si persoanele care se ocupa cu pescuitul comercial sunt exceptate de la aplicarea restrictiilor de circulatie impuse dupa…

- Ministrul de Interne Marcel Vela, impreuna cu secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, au anunțat, luni seara, noi masuri adoptate pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Masurile sunt mult mai dure pentru cei care nu respecta carantina și izolarea. De asemenea, s-a prelungit suspendarea…

- Ministrul de Interne a anunțat, marți seara, suspendarea zborurilor intre Romania și Spania, pentru o perioada de 14 zile.Masura intra in vigoare pe 18 martie, ora 18:00.De asemenea, suspendarea zborurilor intre Romania și Italia se prelungește cu 14 zile, incepand cu 23 martie. „Aceste masuri nu se…